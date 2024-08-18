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Решение о возможном переносе матча 6 тура РПЛ "Факел" - "Оренбург" будет принято завтра

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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о невозможности проведения матчей РПЛ в Воронеже.
Фото: официальный сайт "Факела"
"Мы благодарны "Спартаку" и их акционерам за то, что пошли навстречу и матч состоится с болельщиками. Надеемся, что ответный матч тоже пройдёт с болельщиками. Дальше будем действовать по ситуации. Завтра обсудим с представителями футбольных клубов и с губернатором, где и при каких условиях состоится матч "Факела" с "Оренбургом". Времени нет, поэтому завтра будем принимать решение", - заявил Алаев.

Руководство РПЛ приняло решение о переносе матча 5-го тура чемпионата "Факел" - "Спартак" из Воронежа в Москву. Сообщается, что клубы поменялись кругами. Ответный матч должен состояться в Воронеже в рамках 27-го тура РПЛ в мае 2025-го года. Напомним, в Воронеже и Воронежской области действует запрет на проведение массовых мероприятий.

В рамках 6-го тура РПЛ "Факел" должен принять на своем стадионе "Оренбург". Напомним, в качестве резервного стадиона "Факела" на сезон в РПЛ заявлен стадион "Локомотив" в Москве.

Источник: "Чемпионат"

Факел Александр Алаев Оренбург Спартак
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