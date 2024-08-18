Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Спартак
2 - 0 2 0
Факел1 тайм
Краснодар
20:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ЧайкаЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Черноморец
19:30
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 0 1 0
Кристал ПэласПерерыв
Челси
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Мальорка
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
НаполиНе начат
Болонья
19:30
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
ВенецияНе начат
Кальяри
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
1 - 1 1 1
НиццаПерерыв
Анже
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Монпелье
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Лучший бомбардир "Зенита" Максим Глушенков может пропустить матч со "Спартаком" из-за травмы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков, получивший травму в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1), скорее всего, пропустит игру 6-го тура со "Спартаком".
Фото: официальный сайт "Зенита".
Получивший травму в матче 5-го тура РПЛ "Химки" - "Зенит" форвард Максим Глушенков может пропустить игру 6-го тура чемпионата против московского "Спартака". Как сообщил после матча с "Химками" главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, участие Глушенкова в матче со "Спартаком" маловероятно.

Напомним, Максим Глушенков получил травму руки в первом тайме матча против "Химок". Футболист был заменен на 21-й минуте. Вместо него на поле появился защитник Юрий Горшков. Матч "Зенита" со "Спартаком" состоится в рамках 6-го тура Премьер-лиги в Санкт-Петербурге 24-го августа.

Источник: Sport24

Спартак Зенит Максим Глушенков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится