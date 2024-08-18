Получивший травму в матче 5-го тура РПЛ "Химки" - "Зенит" форвард Максим Глушенков может пропустить игру 6-го тура чемпионата против московского "Спартака". Как сообщил после матча с "Химками" главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, участие Глушенкова в матче со "Спартаком" маловероятно.
Напомним, Максим Глушенков получил травму руки в первом тайме матча против "Химок". Футболист был заменен на 21-й минуте. Вместо него на поле появился защитник Юрий Горшков. Матч "Зенита" со "Спартаком" состоится в рамках 6-го тура Премьер-лиги в Санкт-Петербурге 24-го августа.
Источник: Sport24
Лучший бомбардир "Зенита" Максим Глушенков может пропустить матч со "Спартаком" из-за травмы
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков, получивший травму в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1), скорее всего, пропустит игру 6-го тура со "Спартаком".
Фото: официальный сайт "Зенита".