"Я уже две недели тренируюсь со своей новой командой, у меня все отлично. На этой неделе стартует наш чемпионат, и все узнают имя клуба. Какой клуб? Нет, извините. Как я уже сказал, на этой неделе всё узнаете", - цитирует Конате Metaratings
Мохамед Конате покинул "Ахмат" по окончании прошлого сезона на правах свободного агента. Контракт 26-летнего форварда с грозненским клубом подошел к концу летом прошлого года. Ранее сообщалось об интересе к Конате со стороны московских "Локомотива" и "Динамо".
Агент нападающего Дмитрий Селюк в интервью заявлял, что к его клиенту есть интерес из Европы. Также, по словам агента, Конате отклонил предложения из Саудовской Аравии.
Экс-форвард "Ахмата" Конате: я уже две недели тренируюсь со своей новой командой
Бывший нападающий "Ахмата" Мохамед Конате рассказал, что уже нашел новый клуб.
Фото: ФК "Ахмат"