"У меня были предложения от других клубов, прежде чем я перешел сюда. От "Зенита" и "Црвены Звезды", - цитирует Джавада "Матч ТВ".
Мохаммаджавад Хоссейннежадмахаленколай Рамезан перешел в "Динамо Махачкала" этим летом из "Сепахана" за 900 тысяч евро и подписал контракт с российским клубом до лета 2027 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 28-ми матчах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 голевые передачи.
Вчера, 19-го августа, махачкалинское "Динамо" одержало победу над грозненским "Ахматом", единственным забитым мячом отметился Мохаммаджавад Хоссейннежадмахаленколай Рамезан.
Хоссейннежадмахаленколай заявил, что перед переходом в махачкалинское "Динамо" у него было предложение от "Зенита"
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Мохаммаджавад Хоссейннежадмахаленколай Рамезан заявил, что мог перейти в "Зенит" или "Црвену Звезду".
Фото: "Динамо Махачкала"