"Сергей стал мощнее. Я смотрел с трибуны матч с ЦСКА, это уже не тот мальчик, который к нам пришёл. Каждая минута нахождения Сергея на поле — это как минимум два игрока соперника, которые на него отвлечены. Я думаю, что он не покинет "Локомотив" в это трансферное окно. У нас нет никаких предложений, но и мы точно не намерены расставаться с Сергеем", - сказал Нагорных.
В текущем сезоне Пиняев забил гол и сделал одну голевую передачу в шести играх чемпионата и Кубка России. В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги 19-летний вингер провел за красно-зеленых два матча, в которых записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.
Источник: ТАСС
Нагорных - о Пиняеве: это уже не тот мальчик, который к нам пришёл. Сергей стал мощнее
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных оценил развитие полузащитника "железнодорожников" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"