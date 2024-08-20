По информации источника, 23-летний форвард может перейти в английскую команду на правах аренда в опцией выкупа.
По оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость француза составляет 4 миллиона евро, его контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2026 года.
Напомним, Изидор перешел в "Зенит" в сентябре 2023 года, за это время он сыграл в 26 матчах за сине-бело-голубых, забил четыре гола. В текущем сезоне нападающий отметился двумя забитыми мячами в пяти играх РПЛ и Кубка России.
Источник: "Спорт Экспресс"
"СЭ": форвардом "Зенита" Вильсоном Изидором интересуется клуб из Англии
Французским нападающим "Зенита" Вильсоном Изидором интересуются один из клубов Чемпионшипа.
Фото: ФК "Зенит"