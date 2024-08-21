"Ну, скажем так, двух равноценных составов нет даже у мадридского "Реала". Всегда те футболисты, которые в старте, они в какой-то степени выше уровнем, чем запасные, в силу тех или иных возможностей. Допустим, Ерохин классный футболист, выходит, забивает, делает все возможное, но ему сколько уже лет, 35 или 36", - заявил Радимов.
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с подмосковными "Химками" (1:1) в матче 5-го тура чемпионата России. От поражения действующих чемпионов спас гол вингера Андрея Мостового на 88-й минуте игры. Эта потеря очков стала для подопечных Сергея Семака первой в новом сезоне.
В 6-м туре Премьер-лиги "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак". Игра состоится в субботу, 24-го августа. Напомним, сине-бело-голубые потеряли из-за травмы бразильского полузащитника Вендела и форварда Максима Глушенкова.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов - о ротации в "Зените": двух равноценных составов нет даже у мадридского "Реала"
Экс-хавбек "Зенита" Владислав Радимов оценил глубину состава сине-бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Зенита"