"В ближайшее время Алишер Одилов вылетит в Россию для прохождения медосмотра в "Химках". Его трансфер близок", - приводит слова Касимова Sport24.
Алишер Одипов выступает в составе "Олимпика" из Ташкента с августа 2022-го года. В свой нынешний клуб 23-летний футболист перебрался из "Пахтакора", воспитанником которого является. Контракт Одипова с "Олимпиком" рассчитан до конца 2024-го года.
В текущем сезоне на счету Алишера Одипова 3+1 по системе гол+пас в 12-ти матчах чемпионата Узбекистана. Летом футболист принимал участие в Олимпийский играх в Париже в составе сборной Узбекистана, где провел 2 матча и забил 1 гол.
Вингер олимпийской сборной Узбекистана Алишер Одипов близок к переходу в "Химки"
Пресс-атташе "Олимпика" Толибджон Касимов рассказал, что вингер команды Алишер Одипов в ближайшее время станет игроком "Химок".
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