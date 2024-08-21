"Почему вы уверены, что Глушенков не будет играть? Наденут лангету, обколют руку. Да, тренироваться, возможно, не будет, но он профессиональный игрок, будет крутить велосипед неделю, аэробные возможности будут на том же уровне. Сыграть он вполне может", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
Форвард "Зенита" Максим Глушенков получил травму руки в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1). Футболист был заменен в середине первого тайма. После матча у Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости руки со смещением. Сообщается, что форвард уже перенес операцию.
В матче 6-го тура РПЛ "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак". Перед очным матчем команды занимают, соответственно 1-е и 4-е места в турнирной таблице. В активе "Зенита" 13 очков в 5-ти матчах. "Спартак" за тот же период набрал 10 очков.
Широков: почему вы уверены, что Глушенков не будет играть против "Спартака"? Наденут лангету, обколют руку
Экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" Роман Широков предположил, что форвард сине-бело-голубых Максим Глушенков сможет принять участие в матче 6-го тура РПЛ.
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