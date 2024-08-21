Широков: при всем уважении, Мусаев - не тот форвард, который нужен ЦСКА

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Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о проблемах ЦСКА на старте сезона.
Фото: "Матч ТВ"
"Проблема, и большая - нет форварда. При всем уважении к Мусаеву, это не тот форвард, который нужен. Повторю и то, что говорил - рано убрали Федотова, он не заслуживал увольнения. Проблема была не в тренере, хотя нужно сказать и о том, что Николич классный специалист. Найдут форварда - будет классная команда", - заявил Широков.

Московский ЦСКА стартовал с ничьей, двух побед и двух поражений в первых 5-ти турах российской Премьер-лиги. Команда Марко Николича, который занял пост главного тренера "армейцев" летом, располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 7-ю очками в активе.

В летнее трансферное окно состав ЦСКА покинули два лучших бомбардира команды в прошлом сезоне. За 3 миллиона в греческий ПАОК перебрался нападающий Федор Чалов, форвард Антон Заболотный перешел в "Химки" на правах свободного агента.

Вместо Чалова и Заболотного в команду пришли два форварда. У кипрского "Ариса" за 1.5 миллиона евро был приобретен 19-летний Артем Шуманский. На правах свободного агента состав ЦСКА пополнил малиец Секу Койта, ранее выступавший за "РБ Зальцбург".

Лучшим бомбардиром красно-синих на старте сезона является центральный защитник Игорь Дивеев. Он отметился 5-ю голами в стартовых 6-ти матчах в РПЛ и Кубке России. Из форвардов открыл счет своим голам в новом сезоне лишь Тамерлан Мусаев, на его счету 2 забитых мяча.

Источник: "РБ Спорт"

ЦСКА Роман Широков Тамерлан Мусаев Владимир Федотов Марко Николич
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