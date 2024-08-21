"Проблема, и большая - нет форварда. При всем уважении к Мусаеву, это не тот форвард, который нужен. Повторю и то, что говорил - рано убрали Федотова, он не заслуживал увольнения. Проблема была не в тренере, хотя нужно сказать и о том, что Николич классный специалист. Найдут форварда - будет классная команда", - заявил Широков.
Московский ЦСКА стартовал с ничьей, двух побед и двух поражений в первых 5-ти турах российской Премьер-лиги. Команда Марко Николича, который занял пост главного тренера "армейцев" летом, располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 7-ю очками в активе.
В летнее трансферное окно состав ЦСКА покинули два лучших бомбардира команды в прошлом сезоне. За 3 миллиона в греческий ПАОК перебрался нападающий Федор Чалов, форвард Антон Заболотный перешел в "Химки" на правах свободного агента.
Вместо Чалова и Заболотного в команду пришли два форварда. У кипрского "Ариса" за 1.5 миллиона евро был приобретен 19-летний Артем Шуманский. На правах свободного агента состав ЦСКА пополнил малиец Секу Койта, ранее выступавший за "РБ Зальцбург".
Лучшим бомбардиром красно-синих на старте сезона является центральный защитник Игорь Дивеев. Он отметился 5-ю голами в стартовых 6-ти матчах в РПЛ и Кубке России. Из форвардов открыл счет своим голам в новом сезоне лишь Тамерлан Мусаев, на его счету 2 забитых мяча.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: при всем уважении, Мусаев - не тот форвард, который нужен ЦСКА
Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о проблемах ЦСКА на старте сезона.
Фото: "Матч ТВ"