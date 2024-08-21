Сообщается, что в клубе из Белграда после аренды защитника "Зенита" Вани Дркушича приняли решение продать Стоича, чтобы не держать игрока национальной команды в запасе. "Црвена Звезда" выкупила центрального защитника этим летом за 1 млн евро у другого сербского клуба "Бачка Топола".
По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 2,7 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 1 июля 2027 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: "Рубин" готовит предложение "Црвене Звезде" по трансферу защитника Стоича
По информации СМИ, казанский "Рубин" готовит предложение сербской "Црвене Звезде" по трансферу центрального защитника сборной Сербии Неманьи Стоича.
Фото: ФК "Црвена Звезда"