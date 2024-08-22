- "Спартаку" легко не будет. Несмотря на отсутствие лидеров, "Зенит" остаётся фаворитом. ...Желаю всем футболистам восстановиться. Это по-человечески, так как сам знаю, что такое травмы. У "Зенита" большая скамейка. Да, Глушенков и Вендел - два больших мастера, которые делают результат в команде. Но "Зенит" играет дома. Возможно, в Москве минимальное преимущество было бы у "Спартака". У хозяев есть кем заменить лидеров, хотя это будет сделать сложно - особенно Глушенкова, - приводит слова Титова Matchtv.ru.
24 августа на петербургской "Газпром Арене" пройдёт матч 6 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком". За сине-бело-голубых не сыграют получившие ранее тяжёлые травмы атакующий полузащитник Максим Глушенков и бразильский хавбек Вендел.
На счету Глушенкова в сезоне-2024/2025 девять голов и один результативный пас в семи матчах за "Зенит" во всех турнирах, Вендел в шести матчах во всех турнирах записал себе в актив один забитый гол и восемь результативных передач.
Титов поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Зенитом" без Глушенкова и Вендела
Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Егор Титов высказал мнение по предстоящему матчу красно-белых с "Зенитом" в 6 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"