"Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление. Видно, что он все больше притирается к команде. Таких игроков, как Данил, всегда не хватает. Он достаточно универсальный игрок и готов покрывать много участков на футбольном поле как в обороне, так и в атаке. Такие люди всегда в цене", - сказал Чанов.
Данил Круговой является воспитанников петербургского "Зенита", в прошлом сезоне 26-летний защитник выступал за вторую команду, а летом стал свободным агентом и подписал контракт с московским ЦСКА. Трудовое соглашение с армейским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона рублей. В текущем сезоне Круговой сыграл в пяти матчах РПЛ, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Источник: Legalbet
Чанов: игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление, такие люди всегда в цене
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил трансфер защитника Данила Кругового.
Фото: ЦСКА