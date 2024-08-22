Крайний защитник Леон Классен, покинувший московский "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента, может остаться в России. Как сообщает Metaratings, в услугах футболиста заинтересованы 2 клуба из нижней части турнирной таблицы РПЛ. Сам игрок готов рассмотреть предложения, как из России, так и из Европы.
По данным источника, зарплата Классена в новом клубе может составить 350 тысяч евро за сезон. Леон Классен перебрался в "Спартак" из австрийского "Тироля" в январе 2022-го года. За два с половиной года в составе красно-белых защитник принял участие в 32-х матчах во всех турнирах, в которых оформил 2+1 по системе гол+пас.
Metaratings: два клуба РПЛ заинтересованы в Леоне Классене, который покинул "Спартак"
Экс-защитник "Спартака" Леон Классен может продолжить карьеру в России.
Фото: "Матч ТВ"