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Личка: скучаю по Смолову, он всегда мог дать что-то и на поле, и в раздевалке

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка вспомнил о Федоре Смолове в преддверии матча с "Краснодаром" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Скучаю по Смолову. Он всегда мог дать что-то и на поле, и в раздевалке. Он футболист с опытом. Шунин, Паршивлюк, Смолов всегда могли помочь молодым футболистам. Сейчас у нас три-четыре игрока 2005 года рождения. Федя приедет, захочет показать себя в лучшем свете", - сказал Личка.

В конце прошлого сезона Федор Смолов покинул "Динамо" и в статусе свободного агента перешел в "Краснодар", за который выступал ранее и провел лучший сезон в карьере. Матч между командами состоится в это воскресенье, 25 августа, на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. В турнирной таблице бело-голубые занимают второе место, имея в своем активе 12 очков, "быки" располагаются на пятой строчке с 9-ю набранными баллами.

Напомним, в прошлом сезоне динамовцы столкнулись с "Краснодаром" в последнем 30-м туре, от которого зависело судьба чемпионского титула. В итоге подопечные Марцела Лички не смогли добиться хотя бы ничьей, чтобы завоевать золотые медали, минимально уступив со счетом 0:1.

Источник: "Чемпионат"

Динамо Краснодар Марцел Личка Федор Смолов
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