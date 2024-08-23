По информации источника, бывший защитник "Спартака" Леон Классен отказался от перехода в "Пари НН" на правах свободного агента. Игрок рассчитывает продолжить карьеру в Европе.
Напомним, что Леон Классен покинул московский "Спартак" этим летом на правах свободного агента - клуб разорвал контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.
Всего Леон Классен провел за красно-белых во всех турнирах 32 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 500 тысяч евро.
После 5-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 6 очков.
Источник: Sport24.
Sport24: экс-игрок "Спартака" Леон Классен отказался от перехода в "Пари НН"
Защитник Леон Классен отказался от перехода в "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"