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Sport24: экс-игрок "Спартака" Леон Классен отказался от перехода в "Пари НН"

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Защитник Леон Классен отказался от перехода в "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, бывший защитник "Спартака" Леон Классен отказался от перехода в "Пари НН" на правах свободного агента. Игрок рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

Напомним, что Леон Классен покинул московский "Спартак" этим летом на правах свободного агента - клуб разорвал контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.

Всего Леон Классен провел за красно-белых во всех турнирах 32 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 500 тысяч евро.

После 5-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 6 очков.

Источник: Sport24.

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