"Футбол в России соответствует европейскому топ-уровню. И это касается не только класса команд, но и условий для тренировок, стадионов, полей. По инфраструктуре это вообще одна из лучших лиг в мире", - цитирует Гальдамеса "Чемпионат".
Томас Гальдамес перешел в самарские "Крылья Советов" из аргентинского "Годой Крус" этим летом за 650 тысяч евро, защитник подписал контракт с российским клубом до лета 2027 года.
Томас Гальдамес принял участие в 3-х встречах за самарский клуб в рамках Российской Премьер-Лиги и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего чилийца в 2,5 миллионов евро. После 5-ти сыгранных туров самарцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3-мя очками в своем активе.
Защитник "Крыльев Советов" Гальдамес: по инфраструктуре РПЛ вообще одна из лучших лиг в мире
Защитник "Крыльев Советов" Томас Гальдемес высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"