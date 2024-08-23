"Интерес от "Комо" действительно был, но контакты с ними были пару недель назад. Пока ничего конкретного", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин может перейти в итальянский клуб "Комо". В прошлом сезоне российский полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и отметился 3-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.
Агент полузащитника "Динамо" Фомина: интерес от "Комо" действительно был
Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о возможном трансфере своего клиента в итальянский "Комо".
Фото: ФК "Динамо"