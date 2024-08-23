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Агент полузащитника "Динамо" Фомина: интерес от "Комо" действительно был

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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о возможном трансфере своего клиента в итальянский "Комо".
Фото: ФК "Динамо"
"Интерес от "Комо" действительно был, но контакты с ними были пару недель назад. Пока ничего конкретного", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин может перейти в итальянский клуб "Комо". В прошлом сезоне российский полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и отметился 3-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Даниил Фомин Динамо Комо Российские трансферы
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