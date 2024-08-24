"Локомотив" выглядит сейчас очень хорошо, не взирая на уход ведущих игроков. "Локомотив" — грозный соперник для любой команды.
У "Ростова" есть Роналдо, который может что-то придумать в атаке, и за счёт стандартов можно получить результат. Но, если быть объективным, "Ростову" будет тяжело." - цитирует Балахнина "Чемпионат".
В турнирной таблице Российского чемпионата "Локомотив" занимает 3-ю строчку с 12 очками, а ростовчане идут на 7-й строчке в таблице с 8 очками в своем активе.
Напомним, что последний раз "Ростов" Валерия Карпина выигрывал у "Локомотива" в Москве в 2021 году. Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Ростовом" состоится в Москве, 25 августа в 20:00 по московскому времени, на стадионе "РЖД Арена".
Сергей Балахнин: "Локомотив" - грозный соперник для любой команды
Бывший игрок и тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче между "Локомотивом" и "Ростовом" в 6-м туре Российской Премьер-лиги.
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