Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Зенит
17:30
СпартакНе начат
Факел
17:30
ОренбургНе начат
Ахмат
20:00
ХимкиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
16:00
АланияНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
1 - 0 1 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Манчестер Сити
17:00
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
17:00
ЭвертонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
17:00
ЛестерНе начат
Саутгемптон
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
МальоркаНе начат
Барселона
20:00
АтлетикНе начат
Хетафе
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
ЛациоНе начат
Парма
19:30
МиланНе начат
Монца
21:45
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
16:30
БохумНе начат
Майнц
16:30
УнионНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХольштайнНе начат
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
18:00
МонакоНе начат
Лилль
20:00
АнжеНе начат
Сент-Этьен
22:00
ГаврНе начат

Сергей Балахнин: "Локомотив" - грозный соперник для любой команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок и тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче между "Локомотивом" и "Ростовом" в 6-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: GETTY IMAGES
"Локомотив" выглядит сейчас очень хорошо, не взирая на уход ведущих игроков. "Локомотив" — грозный соперник для любой команды.
У "Ростова" есть Роналдо, который может что-то придумать в атаке, и за счёт стандартов можно получить результат. Но, если быть объективным, "Ростову" будет тяжело." - цитирует Балахнина "Чемпионат".

В турнирной таблице Российского чемпионата "Локомотив" занимает 3-ю строчку с 12 очками, а ростовчане идут на 7-й строчке в таблице с 8 очками в своем активе.

Напомним, что последний раз "Ростов" Валерия Карпина выигрывал у "Локомотива" в Москве в 2021 году. Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Ростовом" состоится в Москве, 25 августа в 20:00 по московскому времени, на стадионе "РЖД Арена".

Сергей Балахнин Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится