"Благодаря врачам, физиотерапевтам и самим ребятам", - цитирует Медведева "СЭ".
Ранее Александр Медведев заявил, что полузащитник Вендел и нападающий Педро пропустят матч 6-го тура чемпионата России с московским "Спартаком". Оба игрока появились в стартовом составе петербуржцев. Встреча сине-бело-голубых с командой Деяна Станковича состоится сегодня, 24-го августа, в 17:30 по московскому времени.
Медведев объяснил появление Педро и Вендела в стартовом составе команды на матч со "Спартаком"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о появлении Педро и Вендела в стартовом составе.
Фото: ФК "Зенит"