"Считаю, что пенальти был. Переписывался с бывшими арбитрами — они тоже считают, что это пенальти. Писали, что на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов ставятся такие пенальти. Мы обязательно напишем в ЭСК и обязательно прочитаем, почему не пенальти. Это однозначно ошибка VAR. Для меня это пенальти", - цитирует Рыскина "Чемпионат".
Сегодня, 25-го августа, "Ростов" уступил на выезде московскому "Локомотиву" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. Забитыми мячами отличились: Батраков, Самошников и Тикнизян, в составе южан - Роналдо (дубль). После 6-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 15-ю набранными очками, "Ростов" располагается на 8-й строчке и имеет в своем активе 8 очков.
В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар", а команда Валерия Карпина сыграет на своем поле с воронежским "Факелом".
Спортдир "Ростова" Рыскин: мы обязательно напишем в ЭСК, однозначно была ошибка VAR
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о судействе в матче 6-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:3).
Фото: GETTY IMAGES