"После игры с "Ростовом" постоянно думал о своем поведении. Считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за команду, за ребят на поле. Как один из руководителей "Оренбурга" я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла.
Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст-зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить. Осознаю, что это могли увидеть и дети. Подобное поведение меня точно не красит", - заявил Андреев.
В матче 5-го тура чемпионата России "Оренбург" минимально уступил "Ростову" (2:3). На матче работала судейская бригада во главе с арбитром Владиславом Безбородовым. Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев после игры в резкой форме выразил недовольство работой арбитров и пытался оказать на судей физическое воздействие.
Позже в интервью Андреев в нецензурной форме высказался о работе арбитров и раскритиковал принятые ими решения. КДК РФС по итогам инцидента оштрафовал "Ростов", на правах хозяев поля, на 350 тысяч рублей за необеспечение безопасности официальных лиц матча. Действия Андреева комитет рассмотрит на заседании, назначенном на 30-е августа.
Источник: "Матч ТВ"
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: я не имел права обращаться с судьями в такой резкой форме. Сделал это не со зла
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев извинился перед бригадой арбитров матча 5-го тура РПЛ против "Ростова" (2:3).
Фото: "Матч ТВ"