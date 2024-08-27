Сообщается, что "железнодорожники" согласовали с чемпионом Венгрии платную аренду 23-летнего вингера за 200 тыс. евро. Стороны еще согласовывают друг с другом включение в арендное соглашение опции выкупа и её сумму. Красно-зелёные планируют оформить сделку в ближайшее время.
Эдгар Севикян с июля 2022 года до января 2024 года выступал в чемпионате России в составе "Пари НН". Затем его за 1,2 млн евро выкупил "Ференцварош". Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость игрока сборной Армении составляет 2 млн евро. Его действующее соглашение с венгерским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Севикян принял предложение "Локомотива" об аренде
По информации СМИ, игрок венгерского "Ференцвароша" Эдгар Севикян принял предложение московского "Локомотива" об аренде.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС