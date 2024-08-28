"Самое смешное, что "Спартак" с таким преимуществом, с таким количеством голевых моментов мог 0:3 проиграть! У Зиновича был шанс забить из вратарской, ударил в Селихова, потом по пустым воротам пробили со своей половины поля. Если бы проиграли 0:3, вообще бы комедия была. Станкович и без того с ума сходил, орал на всех. Но ничего, в Кубке у них есть уже две победы." — цитирует Бубнова news.sportbox.ru
Матч 3-го тура Пути РПЛ Кубка России между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" закончился со счетом 0:1 в пользу команды из Дагестана. Гамид Агаларов забил свой дебютный гол в футболке "динамовцев" из Махачкалы, но не первый в этом розыгрыше Кубка России. Агаларов забивал в 1-ом туре Пути РПЛ в составе своей предыдущей команды — "Ахмат" Грозный. Тогда форвард отличился в 1-ом тайме и тоже с пенальти.
Напомним, 21 августа махачкалинское "Динамо" объявило о переходе нападающего из грозненского "Ахмата".
Бубнов: "Спартак" мог и 0:3 проиграть в матче с махачкалинским "Динамо"
Фото: ФК "Спартак"