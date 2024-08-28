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Маркиньос: "Спартак" - большой клуб с развитой инфраструктурой

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Защитник "Спартака" Маркиньос высказался об инфраструктуре клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Кристиан Рамирес рассказывал мне о России. Это была одна из причин, по которым я переехал сюда. Он говорил, что это прекрасная страна, а "Спартак" — большой клуб с развитой инфраструктурой. Когда я приехал в Россию, я понял, что он был прав. Москва — невероятно красивый город, в "Спартаке" созданы отличные условия для игроков", - цитирует Маркиньоса Sport24.

Маркиньос перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" этим летом за 5 миллионов евро, подписав контракт с красно-белыми до лета 2027 года. Бразильский защитник провел за московский клуб во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями. Вчера, 27-го августа, московский "Спартак" уступил махачкалинскому "Динамо" в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

После 6-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков. В следующем туре красно-белые примут на своем поле казанский "Рубин".

Спартак Маркиньос
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