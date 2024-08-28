"Мы особо с ним не общаемся, если где-то пересечёмся, то, конечно, поздравлю. Это важный шаг для него, наверное. Я думаю, что у него было множество предложений, он выбрал для себя то, в чём больше заинтересован. Может быть шагом вперёд? Как минимум с Лионелем Месси и Луисом Суресом сыграет. Конечно, там есть возможность для развития, всегда можно развиваться", - цитирует Чернова "ТАСС".
Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" этим летом за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Миранчук провел за клуб из Бергамо во всех турнирах 42 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего обладателя трофея Лиги Европы УЕФА в 10 миллионов евро, контракт полузащитника с американским клубом рассчитан до конца 2027 года.
Напомним, что Алексей Миранчук дебютировал за "Атланту Юнайтед" в матче 28-го тура МЛС против "Лос-Анджелес Гэлакси" (0:2). На данный момент "Атланта Юнайтед" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не проходит в плей-офф чемпионата.
Защитник "Спартака" Чернов высказался о переходе Миранчука в американскую "Атланту"
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о переходе Алексея Миранчука в "Атланту Юнайтед".
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