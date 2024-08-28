"Насколько я понимаю ситуацию, она сейчас находится в активной фазе. Но не факт, что Соболев сразу же окажется в "Зените", - цитирует слова Черданцева "РБ Спорт".
Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил о том, что решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра.
Напомним, что после матча с "Оренбургом" российский форвард был отстранен от тренировок со "Спартаком". После этого футболист ни разу не оказывался в заявке на матч.
Рыночная стоимость Соболева оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 7,5 млн евро.
Черданцев - о возможном переходе Соболева в "Зенит": переговоры находятся в завершающе-активной фазе
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился информацией о ходе переговоров "Спартака" и "Зенита" по Александру Соболеву.
Фото: ФК "Спартак"