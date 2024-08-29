"В памяти с того дня у меня всё: и голевой пас Денисову, и дриблинг Данни с голом, и празднование Тимощука с Радимовым. Всё это не забывается. Хорошо, что мы вписали своё имя в историю "Зенита" и российского футбола. Несомненно это из самых памятных матчей в карьере. Даже у великого Сэра Алекса Фергюсона нет Суперкубка УЕФА, а у нас есть", - сказал Погребняк.
Сегодня ровно 16 лет со дня победы петербургского "Зенита" в Суперкубке УЕФА. Исторический для российского футбола матч прошел 29 августа 2008 года, в нем столкнулись победитель Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед", который тогда возглавлял шотландский тренер Алекс Фергюсон, и победитель Кубка УЕФА петербургский "Зенит" под руководством голландского специалиста Дика Адвоката.
В конце первого тайма аргентинец Алехандро Домингес подал с углового, Игорь Денисов сыграл на ближней штанге и протолкнул мяч дальше, а Павел Погребняк вывел петербуржцев вперед. На 59-й минуте Мигель Данни после своего сольного прохода переиграл Эдвина ван дер Сара и удвоил преимущество петербуржцев. "Красные дьяволы" до финального свистка смогли отыграть только один мяч.
Петербургский "Зенит" является единственным российским клубом, который выигрывал Суперкубок УЕФА.
Источник: "Чемпионат"
Погребняк: даже у великого Сэра Алекса Фергюсона нет Суперкубка УЕФА, а у "Зенита" есть
Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк вспомнил об уникальном достижении сине-бело-голубых в Суперкубке УЕФА.
Фото: ФК "Зенит"