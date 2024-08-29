"Нельзя делать скоропостижных выводов о "Спартаке", как бы ни хотелось. Нужно дать Станковичу поработать, чтобы как-то оценивать его. То, что сейчас "Спартак" набрал приличный ход, для всех очевидно. Атакующая линия очень симпатично смотрится. Надо смотреть дальше, как Станкович справится. Но пока я думаю, что болельщики довольны", - заявил Сычев.
Московский "Спартак" под руководством нового главного тренера Деяна Станковича набрал 11 очков в 6-ти стартовых турах в чемпионате России. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Локомотива" на 4 очка. В рамках 7-го тура РПЛ красно-белые примут у себя на поле казанский "Рубин". Игра назначена на субботу, 31-го августа.
Источник: "Чемпионат"
Сычев: нельзя делать о "Спартаке" скоропостижных выводов
Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев оценил результаты "Спартака" на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"