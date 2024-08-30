"Локомотив" закрыл рты критикам, которые говорили, что после ухода лидеров команда будет середняком? Не прям закрыли, ведь прошло всего шесть туров. Если так пойдёт дальше, то да", - сказал Сильянов.
Напомним, перед началом нового сезона "Локомотив" покинули лидеры команды. Лучший ассистент прошлого розыгрыша РПЛ Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит", где продолжил играть результативно. Полузащитник Антон Миранчук не стал подписывать контракт с клубом и сейчас до сих пор находится на рынке свободных агентов. Железнодорожников также покинул опорник Рифат Жемалетдинов, сейчас он выступает за ЦСКА.
Несмотря на потери, команда Михаила Галактионова в первых шести турах смогла опередить "Зенит" в турнирной таблице, в активе красно-зеленых 15 очков, сине-бело-голубые заработали к этому времени на один балл меньше.
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Локомотива" Сильянов: если будем играть так дальше, закроем рты всем критикам
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов прокомментировал результаты команды, железнодорожники после шести туров занимают первое место в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"