Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
19:30
ТориноНе начат
Интер
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
21:45
СтрасбургНе начат

Игрок "Локомотива" Сильянов: если будем играть так дальше, закроем рты всем критикам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов прокомментировал результаты команды, железнодорожники после шести туров занимают первое место в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" закрыл рты критикам, которые говорили, что после ухода лидеров команда будет середняком? Не прям закрыли, ведь прошло всего шесть туров. Если так пойдёт дальше, то да", - сказал Сильянов.

Напомним, перед началом нового сезона "Локомотив" покинули лидеры команды. Лучший ассистент прошлого розыгрыша РПЛ Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит", где продолжил играть результативно. Полузащитник Антон Миранчук не стал подписывать контракт с клубом и сейчас до сих пор находится на рынке свободных агентов. Железнодорожников также покинул опорник Рифат Жемалетдинов, сейчас он выступает за ЦСКА.

Несмотря на потери, команда Михаила Галактионова в первых шести турах смогла опередить "Зенит" в турнирной таблице, в активе красно-зеленых 15 очков, сине-бело-голубые заработали к этому времени на один балл меньше.

Источник: "Чемпионат"

Александр Сильянов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится