"Александр Соболев в четверг не прошел медобследование. А ночью обследования не проходят", - сказал Медведев.
Накануне в прессе писали, что 27-летний нападающий прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пройти медицинский осмотр для перехода в "Зенит", позже стало известно, что медосмотр был пройден успешно. В текущем сезоне Соболев успел сыграть только 67 минут в первом туре чемпионата против "Оренбурга" (0:2). После этой встречи руководство "Спартака" решило отстранить Александра от тренировок с первой командой. По информации источников, на такой шаг пошли после того, как футболист в разговоре с главным тренером Деяном Станковичем признался, что его мысли заняты трансфером в "Зенит", и это сказывается на игре.
Александр Соболев перешел в "Спартак" летом 2020 года из самарских "Крыльев Советов", за 140 матчей за карсно-белых он забил 58 голов.
Источник: ТАСС
Глава правления "Зенита" Медведев: Соболев в четверг не прошел медобследование
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о прогрессе трансфера нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"