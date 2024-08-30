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Экс-зенитовец Максим Боков: "Зенит" потихоньку отходит от "бразилизации", начинают делать ставку на россиян

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Бывший защитник "Зенита" Максим Боков предположил, что петербургский клуб постепенно снижает роль бразильских игроков в команде.
Фото: ФК "Зенит"
"Этот сезон "Зенит" будет переживать сложнее, чем предыдущий. В предыдущем практически всё делали бразильцы, в этом году ставку начинают делать на россиян. Потихоньку отходят от "бразилизации". Этот сезон станет для клуба экватором", - сказал Боков.

Сине-бело-голубые после шести туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды Сергея Семака 14 набранных очков. Новый лидер чемпионата - московский "Локомотив" - заработал на один балл больше. В седьмом туре "Зенит" сыграет в гостях с "Пари НН" в эту субботу, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В летнее трансферное окно петербуржцы приобрели сразу четверых российский футболистов: нападающего Максима Глушенкова, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также голкипера Евгения Латышонка.

Источник: Metaratings

Зенит
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