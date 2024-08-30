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Ещенко: если бы "Химки" предложили 500 тысяч евро в год, вряд ли бы Дзюба и Джикия пошли играть

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Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением о продолжении карьеры нападающего Артема Дзюбы и защитника Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"
"Думаю, что здесь играют роль возраст и финансовые условия. Топовым клубам в России они не нужны. Ребята и сами, наверное, понимают, что таких денег, как раньше, получать не будут. Если бы "Химки" предложили 500 тысяч евро в год, вряд ли бы они пошли играть", - сказал Ещенко.

Бывший центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия в настоящее время находится в статусе свободного агента. В конце прошлого сезона красно-белые не стали продлевать контракт с игроком, хотя по словам самого футболиста, он был не против продолжить карьеру в московском клубе. По данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 3,5 миллиона евро.

Нападающий Артем Дзюба также пребывает в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с "Локомотивом". За полтора сезона в стане железнодорожников 36-лентий форвард провел 39 матчей, в которых отличился 12 голами и девятью ассистами. Ранее в СМИ сообщали, что Дзюба может перейти в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. По оценке портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.

Источник: "Матч ТВ"

Георгий Джикия Артем Дзюба Андрей Ещенко
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