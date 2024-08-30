Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
19:30
ТориноНе начат
Интер
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
21:45
СтрасбургНе начат

"СЭ": Соболев прошел медобследование перед переходом в "Зенит", игрок подпишет контракт на пять лет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прошел медосмотр перед переходом в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, нападающий Александр Соболев провел медобследование перед переходом в "Зенит", форвард подпишет контракт по схеме "4+1", петербуржский клуб заплатит за трансфер игрока 10 миллионов евро.

Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что форвард заявил главному тренеру Деяну Станковичу о своем желании перейти в петербургский клуб.

В прошлом сезоне Александр Соболев провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 9 результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 7,5 миллионов евро.

Источник: "СЭ".

Александр Соболев Зенит Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится