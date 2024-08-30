По информации источника, нападающий Александр Соболев провел медобследование перед переходом в "Зенит", форвард подпишет контракт по схеме "4+1", петербуржский клуб заплатит за трансфер игрока 10 миллионов евро.
Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что форвард заявил главному тренеру Деяну Станковичу о своем желании перейти в петербургский клуб.
В прошлом сезоне Александр Соболев провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 9 результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 7,5 миллионов евро.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Соболев прошел медобследование перед переходом в "Зенит", игрок подпишет контракт на пять лет
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прошел медосмотр перед переходом в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"