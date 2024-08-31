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Боярский: переход в "Зенит" - единственная возможность для Соболева стать чемпионом России

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Музыкант Михаил Боярский прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: Global Look Press
"Соболев перешел в "Зенит"? Ну и замечательно. Я тут двумя руками за. Его хочет и руководство клуба, и игроки знают его. Да и ему интересно попасть в команду, которая идет на первом месте. Думаю, что он амбициозные планы реализует в "Зените". Все эти нападки на него, это будет обязательно, прекратятся после первого гола. Это его единственная возможность стать чемпионом России? Конечно", - заявил Боярский.

Александр Соболев стал игроком "Зенита". О трансфере было объявлено на официальном сайте санкт-петербургского клуба 30-го августа. По данным СМИ, сумма сделки составила 10 миллионов евро. Напомним, Александр Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" в 2020-м году за 4.5 миллиона евро после полугодичной аренды за 500 тысяч евро.

В текущем сезоне на счету Александра Соболева 1 матч. Форвард вышел на игру 1-го тура РПЛ, где "Спартак" уступил "Оренбргу" (0:2) и провел на поле 67 минут. Позже Соболева отстранили от тренировок с основной командой красно-белых. В заявку команды он больше не попадал. В "Зените" Соболев будет выступать подо номером "7".

Источник: "ВсёПроСпорт"

Михаил Боярский Зенит Александр Соболев Спартак Российские трансферы
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