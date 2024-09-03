"Я думаю, интерес Семака связан с тем, что из всех центральных нападающих он лучше всех в России играет головой, опасен и забил много голов. А учитывая то, что "Зенит" очень много играет флангами и передачами в центр штрафной, Соболев нужен Семаку и поэтому его взяли. Саша для России – довольно хороший нападающий. Не выдающийся. Но партнеры в "Зените" у него теперь будут получше, чем в "Спартаке", - приводит слова Ловчева "РИА Новости".
Петербургский "Зенит" выкупил нападающего Александра Соболева у московского "Спартака" за 10 млн евро. Контракт с 27-летним форвардом подписан по схеме "3+1". Официально о переходе футболиста было объявлено 30 августа.
В составе московского "Спартака" Александр Соболев с января 2020 года по июль 2024 года 140 раз выходил на поле, 58 раз поразил ворота соперников и отметился 32 результативными передачами.
Ловчев: у Соболева в "Зените" партнёры будут получше, чем в "Спартаке"
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: "Матч ТВ"