"Я не вижу у него какого-то спада или еще что-то там. Нормально пацан играет. У меня вопрос к людям, которые его критикуют: а вы футбол смотрите вообще? Взять, например, игру против "Оренбурга", где Костя сделал три передачи, которые должны были завершиться голом. Если бы все, что отдает Костя, забивалось, то Тюкавин набрал бы голевых в этом сезоне больше, чем Глушенков. Его голы придут точно", - приводит слова Сафонова "РБ Спорт".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". За основную команду нападающий провёл 137 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 28 голевых передач. В сезоне-2023/24, когда за 38 матчей забил 17 голов и отдал 10 голевых передач, был признан лучшим футболистом РПЛ. В текущем сезоне Тюкавин за 8 матчей забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 16 млн евро.
Агент Тюкавина: не вижу у Кости спада. Нормально пацан играет. Если бы забивалось все, что он отдаёт...
Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, ответил критикам на то, что у его клиента наблюдается спад в игре.
Фото: ФК "Динамо"