"На данный момент скажу — нет. На данный момент не вижу себя в красной футболке", - цитирует слова Мостового " РБ Спорт".
Андрей Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года. За это время футболист успел провести в составе петербургского клуба 146 матчей, забить 25 мячей и отдать 12 голевых передач. Ранее игрок выступал за "Сочи" и "Химки".
Мостовой - о возможном переходе в "Спартак": на данный момент скажу — нет
Игрок петербурского "Зенита" Андрей Мостовой высказался по поводу того, смог бы он перейти в московской "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"