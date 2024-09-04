- Вьетнам - интересный соперник из экзотичной страны. Матч покажет, думаю, будет полный стадион. Думаю, болельщики будут поддерживать свою команду. Легко точно не будет. Мы не так часто играем с командами из таких стран. Интересно, в какой футбол они играют, - передает слова Облякова "Чемпионат".
Национальная сборная России на данный момент не участвует в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. После поединка с Вьетнамом сборная России встретится с Таиландом, игра пройдет 7 сентября, старт запланирован на 16:00 по московскому времени.
Свой последний матч национальная команда провела 7 июня против Беларуси, встреча завершилась победой российской сборной со счетом 4:0.
Обляков: в матче со сборной Вьетнама легко точно не будет
Иван Обляков, полузащитник сборной России, высказался перед товарищеской встречей с национальной командой Вьетнама.
Фото: "Чемпионат"