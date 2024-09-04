- Если мне скажут играть правого защитника, я буду это делать. Если там я буду приносить пользу, значит, тренер видит, что там нужнее, чем в нападении.
Я готов играть везде. Конечно, нападающий – моя профильная позиция, но, повторюсь, где скажут, там и буду играть, - цитирует бывшего футболиста "Спартака" "Чемпионат".
О переходе Соболева из "Спартака" в "Зенит" стало известно 30 августа - клуб с берегов Невы заключил с нападающим контракт на три года.
Ранее Соболев сообщил, что хотел покинуть московский клуб еще в октябре прошлого года, о чем сообщал руководству.
"Зенит" в этом сезоне с 17 баллами возглавляет таблицу РПЛ, опережая ближайших преследователей на два очка. В следующем туре команда Сергея Семака встретится с ЦСКА, игра состоится в Москве 14 сентября.
Соболев: если в "Зените" скажут играть правого защитника, я буду это делать
Российский форвард Александр Соболев, пополнивший состав "Зенита", рассказал, что готов играть в клубе на любой позиции.
Фото: ФК "Зенит"