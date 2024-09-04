"Вы уже писали про это, зачем по сто раз говорить. Все и в "Севилью" написали. Предложение было официальным. Бесплатная аренда нас не устраивает", - заявил Ульянов.
Московский "Локомотив" подписал Наира Тикнизяна в 2021 году. Всего за "железнодорожников" 25-летний защитник провел 95 игр и забил 15 голов, его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне Нари принял участие в девяти играх РПЛ и Кубка России, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.
Источник: "Спорт Экспресс"
"Локомотив" отказал "Севилье" в бесплатной аренде защитника Наира Тикнизяна
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал о намерении испанской "Севильи" взять в бесплатную аренду защитника Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"