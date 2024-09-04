"Трансфер Сесара в "Локомотив" возможен, клубы ведут переговоры. Но ещё ничего не решено", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Сезар Монтес, выступающий на позиции центрального защитника, играет за клуб 2-го испанского дивизиона "Альмерию". Действующий контракт 27-летнего мексиканца рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночная стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Всего за "Альмерию" Монтес провел 23 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Агент защитника "Альмерии" Сесара подтвердил переговоры с "Локомотивом"
Агент защитника "Альмерии" Сезара Монтеса Серхио Визуете прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны московского "Локомотива".
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