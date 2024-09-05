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Глава ВТБ Костин заявил, что "Динамо" будет делать ставку только на молодых игроков

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Андрей Костин, глава ВТБ, рассказал, что столичное "Динамо" будет делать ставку на молодых футболистов.
Фото: ФК "Динамо"
- Ставку мы будем делать на молодёжь. Только на молодёжь. Она будет взрослеть и играть все лучше и лучше, - цитирует Костина ТАСС.

Коллектив Марцела Лички в нынешнем сезоне в семи турах набрал 13 баллов и располагается на шестой строчке в таблице РПЛ. Перед международные паузой бело-голубые на выезде поделили очки с "Оренбургом", встреча завершилась со счетом 2:2.

В восьмом туре чемпионата "Динамо" на своем поле примет "Ахмат", встреча пройдет 15 сентября, старт игры запланирован на 14:15 по столичному времени.

Андрей Костин Динамо
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