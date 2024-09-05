О сроке контракта не сообщается, по информации СМИ, соглашение рассчитано на один год. В дубайском клубе голландец будет играть под 10-м номером, сообщается, что Промес может дебютировать уже 15 сентября.
Напомним, в феврале этого года Квинси, находясь на сборах красно-белых в Эмиратах, нарушил местный закон. Во время возвращения команды в Москву нападающего задержали в аэропорту Дубая и впоследствии поместили под стражу. Летом Промесу изменили меру пресечения на домашний арент, однако голландцу запрещено покидать ОАЭ.
30 июня у Квинси Промеса истек контракт с московским "Спартаком", клуб не стал продлевать трудовое соглашение, при этом не стал исключать возможность сотрудничества в будущем. В прессе писали, что в контракте Промеса с "Дубай Юнайтед" есть опция бесплатного возвращения в московский клуб при условии, что с футболиста снимут запрет выезда ОАЭ.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Официально: экс-игрок "Спартака" Квинси Промес подписал контракт с "Дубай Юнайтед"
Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес подписал контракт с клубом из второго дивизиона ОАЭ "Дубай Юнайтед".
Фото: ФК "Спартак"