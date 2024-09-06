"Игры в любом случае нужны. Конечно, наша сборная должна играть. Не все соперники готовы с нами играть, поэтому мы играем, с кем придётся. Хочется, чтоб наша сборная играла как минимум с равными по силе соперниками", - цитирует Граната Metaratings.
5 сентября сборная России провела товарищеский матч с командой Вьетнама. Встреча закончилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 3:0. 7 сентября российской сборной предстоит ещё один товарищеский матч - с командой Таиланда. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Оба соперника сборной России находятся во второй сотне рейтинга ФИФА (россияне сейчас располагаются на 33-й строчке).
Гранат - о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: наша сборная должна играть
Бывший защитник московских "Динамо" и "Спартака" Владимир Гранат высказался по поводу товарищеских матчей сборной России с командами Вьетнама и Таиланда.
Фото: Максим Богодвид / "РИА Новости"