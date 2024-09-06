"Вьетнам и Таиланд – команды низкого уровня, на такое смотреть неинтересно. Даже у местных болельщиков во Вьетнаме этот матч не вызвал интерес. Жалко нашу сборную", - сказала Смородская.
Сборная России во врем международной паузы отправилась в Ханой для того, чтобы сыграть в товарищеских матчах против национальных команд Вьетнама и Таиланда. В минувший четверг, 5 сентября, россияне обыграли вьетнамцев со счетом 3:0. В эту субботу, 7 сентября, у российской команды запланирована игра с Таиландом.
Ранее товарищеские матчи со слабым соперником критиковал бывший советский футболист Владимир Пономарев, а также экс-футболист сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой.
Источник: Metaratings
Смородская: Вьетнам и Таиланд – команды низкого уровня, жалко нашу сборную
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила недовольство товарищескими играми сборной России против сборных Таиланда и Вьетнама из-за низкого уровня соперников.
Фото: РИА Новости