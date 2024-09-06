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Смородская: Вьетнам и Таиланд – команды низкого уровня, жалко нашу сборную

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила недовольство товарищескими играми сборной России против сборных Таиланда и Вьетнама из-за низкого уровня соперников.
Фото: РИА Новости
"Вьетнам и Таиланд – команды низкого уровня, на такое смотреть неинтересно. Даже у местных болельщиков во Вьетнаме этот матч не вызвал интерес. Жалко нашу сборную", - сказала Смородская.

Сборная России во врем международной паузы отправилась в Ханой для того, чтобы сыграть в товарищеских матчах против национальных команд Вьетнама и Таиланда. В минувший четверг, 5 сентября, россияне обыграли вьетнамцев со счетом 3:0. В эту субботу, 7 сентября, у российской команды запланирована игра с Таиландом.

Ранее товарищеские матчи со слабым соперником критиковал бывший советский футболист Владимир Пономарев, а также экс-футболист сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой.

Источник: Metaratings

Ольга Смородская Сборная России
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