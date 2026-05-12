Первак считает, что уход Гарсии из "Спартака" станет для команды плюсом

"Человек за такие деньги выходит на замены. Думаю, Гарсию с удовольствием отпустят за компенсацию. Это будет плюс для "Спартака", потому что появится возможность поискать центрального нападающего более высокого роста под определённую тактику.
Всё-таки в команде собрались низкорослые ребята. Отдать Гарсию хочется. Ничего, ошибки в трансферах бывают у всех", — передаёт слова Первака "Советский спорт".
Ливай Гарсия перешёл в "Спартак" из греческого клуба АЕК в феврале 2025 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро. На данный момент за красно-белых Гарсия отыграл 46 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2028 года, а тот же Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн евро.