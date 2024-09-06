Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 0 0 0
НорвегияЗавершен
Литва
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Франция
21:45
ИталияНе начат
Косово
21:45
РумынияНе начат
Исландия
21:45
ЧерногорияНе начат
Бельгия
21:45
ИзраильНе начат
Словения
21:45
АвстрияНе начат
Уэльс
21:45
ТурцияНе начат

Генсек РФС Митрофанов: привлекать иностранных арбитров не нужно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал возможное привлечение для обслуживания матчей чемпионата России футбольных судей из-за рубежа.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Моя позиция: привлекать иностранных арбитров нам не нужно. Насколько мне известно, другой позиции в руководстве РФС не существует. У нас большой пул российских квалифицированных судей, он постоянно расширяется. Абсолютно не уверен, что привлечение иностранных арбитров повысило бы объективность принимаемых решений", - цитирует Митрофанова Metaratings.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев утверждал, что в ближайшее время для работы на матчах Российской Премьер-Лиги могут быть привлечены арбитры из Белоруссии, Китайской Народной Республик и Саудовской Аравии. Департамент судейства Российского футбольного союза возглавляет серб Милорад Мажич. Ранее иностранцы уже привлекались для обслуживания матчей чемпионта России по футболу - это было в 2005-2008 гг.

Максим Митрофанов РФС Судейство
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится