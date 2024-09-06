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Терёхин: уверен, что Севикян поможет "Локомотиву"

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Экс-игрок столичного "Локомотива" Олег Терёхин оценил новичка "железнодорожников" Эдгара Севикяна.
Фото: ФК "Ференцварош"
"Локомотив" объявил о переходе своего воспитанника в пятницу, 6 сентября. Права на 23-летнего полузащитника принадлежат венгерскому "Ференцварошу".

- Это хороший трансфер и недорогой. Тренер знает, что делает. Уверен, что Севикян поможет "Локомотиву". В "Пари НН" Эдгар хорошо себя проявил, выделялся. Правильно делают, что усиливаются, так и должно быть, - цитирует Терёхина "Чемпионат".

Севикян будет выступать за московскую команду до конца текущего сезона. В контракте также есть опция выкупа футболиста у венгерского клуба. Ранее сообщалось, что аренда обойдется "Локомотиву" в 200 тысяч евро.

"Локомотив" под руководством Михаила Галактионова в нынешнем сезоне провел 7 матчей и набрал 15 баллов, клуб располагается на третьей строчке в таблице РПЛ.

Эдгар Севикян Олег Терехин Локомотив
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