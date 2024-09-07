- Гонду - очень сильный футболист, который поможет "Зениту". Это игрок и для будущей сборной Аргентины. Не сейчас, но чуть попозже он им станет. Ещё раз желаю ему успехов, но не в играх против "Химок" (смеётся), - цитирует Веру "Чемпионат".
"Зенит" объявил о переходе аргентинского форварда 27 августа, подписав с ним четырехлетний контракт с опцией продления на сезон. В СМИ была информация, что "Зенит" заплатил клубу "Архентинос Хуниорс" за футболиста 12 миллионов евро.
Гонду дебютировал за сине-бело-голубых дебютировал за новую команду в матче 7-го тура РПЛ с "Пари НН" и записал на свой счет два забитых мяча.
"Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, набрав 17 очков. В восьмом туре чемпионата России команда Сергея Семака на выезде встретится с ЦСКА, матч пройдет 14 сентября.
Игрок "Химок" Вера: Гонду - очень сильный футболист, он поможет "Зениту"
Полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался о новичке петербургского "Зенита" Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Зенит"