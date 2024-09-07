Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
1 - 1 1 1
Ротор2 тайм
Шинник
15:00
УфаНе начат
Алания
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
16:00
Северная МакедонияНе начат
Молдова
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ЧехияНе начат
Ирландия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Украина
21:45
АлбанияНе начат
Нидерланды
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Греция
21:45
ФинляндияНе начат
Германия
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Игрок "Химок" Вера: Гонду - очень сильный футболист, он поможет "Зениту"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался о новичке петербургского "Зенита" Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Зенит"
- Гонду - очень сильный футболист, который поможет "Зениту". Это игрок и для будущей сборной Аргентины. Не сейчас, но чуть попозже он им станет. Ещё раз желаю ему успехов, но не в играх против "Химок" (смеётся), - цитирует Веру "Чемпионат".

"Зенит" объявил о переходе аргентинского форварда 27 августа, подписав с ним четырехлетний контракт с опцией продления на сезон. В СМИ была информация, что "Зенит" заплатил клубу "Архентинос Хуниорс" за футболиста 12 миллионов евро.

Гонду дебютировал за сине-бело-голубых дебютировал за новую команду в матче 7-го тура РПЛ с "Пари НН" и записал на свой счет два забитых мяча.

"Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, набрав 17 очков. В восьмом туре чемпионата России команда Сергея Семака на выезде встретится с ЦСКА, матч пройдет 14 сентября.

Лукас Вера Лусиано Гонду Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится